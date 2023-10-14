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وزير الخارجية يشدد على ضرورة حماية الفلسطينيين فى غزة وإدخال المساعدات

السبت، 14 أكتوبر 2023 05:32 م
وزير الخارجية يشدد على ضرورة حماية الفلسطينيين فى غزة وإدخال المساعدات شكرى ونظيره التركى
كتب أحمد جمعة

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أكد وزير الخارجية سامح شكرى، ضرورة حل الأزمة الراهنة في الأراضي المحتلة وتناول الأزمة في جميع أبعادها، منتقدا الغموض الذى لحق بعملية السلام فى الشرق الأوسط وضرورة حصول الفلسطينيين على حقوقهم، مشيرا لأهمية التعامل مع التطور الخطير في غزة وضرورة توفير الحماية للفلسطينيين وتوفير الإحتياجات الضرورية. 
 
وأوضح وزير الخارجية أن غزة لا تتوافر بها مياه للشرب أو غذاء أو وقود وهو ما نقله مفوض وكالة الأونروا خلال لقاء مشترك، مشيرا إلى ضرورة إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي مهم باقامة دولة فلسطينية مستقلة والحفاظ على حقوق الإنسان للفلسطينيين، وهو ما يتطلب دعما دوليا وأمميا وفق مقررات الشرعية الدولية.






وزير الخارجيه سامح شكري

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