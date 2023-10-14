وزير الخارجية التركى: سنرسل طائرتى مساعدات لمطار العريش بالتنسيق مع مصر لدعم غزة

كتب أحمد جمعة

أكد وزير الخارجية سامح شكرى وجود رغبة مشتركة في تطوير العلاقات بين القاهرة وأنقرة، مشيدا بحجم الاستثمارات التركية فى مصر وسعيها لزيادة هذه الاستثمارات، موضحا أن الجانبان سيعملان على مجالات جديدة للتعاون ما يزيد من وتيرة العلاقات بين حوافز مشتركة ومصالح تخدم الشعبين في البلدين.

وأوضح وزير الخارجية فى مؤتمر صحفى مشترك من نظيره التركى أن مصر تتطلع لزيادة الاستثمارات التركية فى البلاد وسيكون هناك آليات جديدة تحقق التعاون المشترك.

بدوره قال وزير خارجية تركيا هاكان فيدان إن بلاده تعمل بشكل وثيق مع السلطات المصرية لايصال المساعدات إلى غزة، موضحا أن هناك تنسيق تام مع المنظمات التركية والمؤسسات وتعمل لتوفير سبل الدعم والمساعدات لغزة.

ولفت وزير خارجية تركيا إلى أن بلاده سترسل طائرتين اثنتين بعد إرسال طائرة مساعدات لمطار العريش دعما لغزة، مشيرا إلى ضرورة التنسيق التام للمساعدات الجماعية لغزة بتنسيق مع السلطات المصرية، مشددا على ضرورة وصول المساعدات لقطاع غزة وهذا الأمر يعود لمصر بتنسيق الاتصالات ، لافتا لضرورة وجود تنسيق بين مصر وإسرائيل بخصوص دخول المساعدات .

أشاد بدور مصر فى السابق لايصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، موضحا أن هناك 300 تركى فى غزة وننسق مع إسرائيل وغزة لإجلاء المواطنين الأتراك بعد إجلاء 30 منهم فى وقت سابق.