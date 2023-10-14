اليوم السابع
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وزير الخارجية الأمريكي: نعمل مع السعودية لضمان حماية المدنيين في غزة

السبت، 14 أكتوبر 2023 01:12 م
وزير الخارجية الأمريكي: نعمل مع السعودية لضمان حماية المدنيين في غزة
إيمان حنا

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، خلال الزيارة التي يقوم بها إلى السعودية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل مع المملكة لضمان حماية المدنيين في غزة.

أضاف بلينكن ، نعمل مع السعودية في الكثير من القضايا ومنها إحلال السلام بالمنطقة. وفق موقع "خبر عاجل " السعودى .

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أنه يجب ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، بوقف التمييز في تطبيق القانون الدولي تجاه المدنيين، ومُمارسة الضغوط اللازمة على دولة الاحتلال الإسرائيلي، لإجبارها على وقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي وبشكل فوري. 
 
وأوضحت الوزارة أنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني لحشد أوسع إدانات دولية لإدانة استهداف المدنيين الفلسطينيين، ودفع الدول الغربية لوقف سياسة الكيل بمكيالين تجاه المدنيين الفلسطينيين، والانتقائية البغيضة في تطبيق القانون الدولي بشأن حياة المدنيين، مؤكدة ضرورة تحرك دولي عاجل لإنجاز الوقف الفوري للعدوان، وتأمين وصول الاحتياجات الاساسية الى قطاع غزة، بما فيها المياه، والكهرباء، والمواد الطبية، والغذائية، وغيرها، وإجبار دولة الاحتلال على الالتزام بالقانون الدولي تجاه المدنيين الفلسطينيين. 

 







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