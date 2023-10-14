اليوم السابع
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وزارة الصحة: لا يوجد علاج لفيروس الروتا والتطعيم يقى من المرض

السبت، 14 أكتوبر 2023 09:00 ص
وزارة الصحة: لا يوجد علاج لفيروس الروتا والتطعيم يقى من المرض فيروس الروتا
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن فيروس الروتا هو فيروس شديد العدوى يسبب الإسهال شديد وقئ وارتفاع درجة الحرارة، وينتشر بين الأطفال الرضع والصغار دون سن 5 سنوات ويؤدى الفيروس للجفاف وقد يتسبب فى وفاة أكثر من ربع مليون طفل سنويا حول العالم.
 
وتابعت وزارة الصحة والسكان : يدخل فيروس الروتا الجسم عبر الفم من خلال الأيدى الملوثة، كما يتواجد فى براز الأطفال المصابين، وقد يصاب الأطفال عند ملامسة أسطح وأدوات وألعاب ملوثة خاصة أن الفيروس يعيش فترة طويلة على الأسطح اذا لم يتم تطهيرها. 
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان :  لايوجد علاج  لفيروس الروتا لكن يكون  العلاج  من خلال الرعاية الطبية للجفاف وتعويض الجسم بالسوائل عن طريق الوريد.
 
وتابعت :  التطعيم من أكثر سبل الوقاية ضمانا وفاعلية  ويوجد نوعين من اللقاحات المضادة للفيروس فالنوع الأول الأحادي Rv1 يحتوى على سلالة واحدة من الفيروس ويعمل بتقنية cross protection تمكنه من تحقيق وقاية ضد عدد من السلالات  يعطى التطعيم على جرعتين بين كل منهما  ٤ إلى 8 أسابيع والنوع الثانى الخماسى RV5 ( يحتوى على خمس سلالات من الفيروس )
 
 






وزارة الصحة

فيروس الروتا

تطعيم فيروس الروتا



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