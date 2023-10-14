وزارة الصحة تكشف خريطة توزيع وحدات الكشف المبكر عن سرطان الثدى

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، عن خريطة انتشار الوحدات المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدى في القاهرة والمحافظات .

ولفت الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه يتم تكثيف تواجد الوحدات المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي خلال شهر أكتوبر بأماكن التجمعات لاستهداف السيدات من سن18 سنة، منوهًا أنه تتواجد وحدة صحة المرأة باحدى المولات التجارية بمدينة نصر خلال الفترة من يوم 8 وحتى 13 أكتوبر، وبجامعة عين شمس وجامعة الدول العربية خلال الفترة من يوم 15 وحتى 19 من الشهر نفسه، وبجوار إحدى المصانع بمدينة السلام لاستهداف العاملات خلال الفترة من 22 وحتى 26 اكتوبرالجاري.

وأضاف عبدالغفار أنه ستتواجد وحدة صحة المرأة المتنقلة بمصلحة الضرائب العقارية بالعاصمة الإدارية لاستهداف العاملات بالجهاز الإداري للدولة خلال الفترة من يوم 29 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر، لافتاً إلى تواجد وحدة صحة المرأة على هامش فعاليات معرض (أزمة – لفرصة) بإدارة الأزمات للقوات المسلحة يوم 22 اكتوبر، وعلى هامش فعاليات التوعية بصحة المرأة بالتعاون مع مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة والمُقامة بالتجمع يوم 28 الشهر الجاري.

يذكر أنه تم تقديم خدمات المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة لـ 20 ألف و262 سيدة بجميع محافظات الجمهورية من خلال وحدات صحة المرأة المتنقلة، وذلك فى الفترة من يناير 2022 وحتى سبتمبر 2023.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوحدات المتنقلة تقدم خدمات الكشف، والتوعية، وعمل أشعة السونار، والماموجرام، وسحب العينات لتحليلها، حيث تم إجراء 6 آلاف و612 أشعة سونار وماموجرام داخل الوحدات، لافتاً أنه يتم تقديم العلاج بالمجان للحالات التي تأكدت إصابتها.