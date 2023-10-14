وزارة التعليم: تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى خلال الفترة المقبلة

كتب محمود طه حسين

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتسليم طلاب الصف الأول الثانوى العام التابلت خلال الفترة المقبلة، موضحة أنه سيتم تسليمه المديريات التعليمية والإدارات والمدارس قريباً ومن ثم يتم منحه للطلاب استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الأول التى تعقد إلكترونيا للصفين الأول والثانى الثانوى العام فى المدارس.

وحددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة لحصول طلاب الأول الثانوي على جهاز التابلت، منها دفع مبلغ للتأمين من خلال البريد المصري بالرقم القومي للطالب، حيث يسدد ولي الأمر مبلغ 105 جنيهات في أقرب مكتب بريدي، موضحة أنه بعد سداد المبلغ التأميني وتسلم إيصال الدفع من مكتب البريد يتوجه الطالب وولي الأمر إلى المدرسة التابع لها ويوقع ولي الأمر إقرارا بتسلم جهاز التابلت.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الفصلين الدراسيين للصفين الأول والثانى الثانوى العام ستعقد إلكترونيا بأسئلة اختيارية وجزء منها مقالى بأسئلة ورقية مثل العام السابق، على أن تعقد الاختبارات على مستوى المدرسة ويتم تصحيحها أيضا من خلال المدارس والإدارات.