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وزارة التعليم تؤكد عدم نقل المعلمين الجدد قبل مرور المدة القانونية.. التفاصيل

السبت، 14 أكتوبر 2023 09:43 م
وزارة التعليم تؤكد عدم نقل المعلمين الجدد قبل مرور المدة القانونية.. التفاصيل وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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بدأت المديريات التعليمية إجراءات التعاقد مع المعلمين الجدد تمهيدا لاستلامهم العمل الأسبوع الحالى، موضحة أن العقود التى يتم تحريرها لأعضاء هيئة التدريس موحدة على مستوى جميع المديريات التعليمية، ومن يتم التعاقد معه لا يحق له النقل قبل مرور 5 سنوات من استلامه العمل.
 
وشددت الوزارة، على أن التقديم على المسابقة تم وفق لبيانات المعلم الثابتة ببطاقة الرقم القومى ومحل إقامته، لافتة إلى أن توزيع المعلمين يتم وفق العجز فى المدارس وبقاء المعلم مدة 5 سنوات مهم، لتحقيق الانضباط والاستقرار داخل المدارس.
 
ووقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقع قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين "مسابقة 30 ألف معلم السنة الأولى"، وذلك استعدادا لبدء تسكينهم واستلامهم العمل منتصف الأسبوع الحالى وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.
 
وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن الدكتور رضا حجازي أكد على أن المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا الاختبارات سيتم إتاحة الفرصة لهم لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.
 
 






التربية والتعليم

قرارات المعلمين الجدد

قرارات تعيين المعلمين الجدد

مسابقة تعيين 30 ألف معلم

تسكين المعلمين الجدد

أوراق التعاقد مع المعلمين الجدد

مسوغات التعيين للمعلمين الجدد

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