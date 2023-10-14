وزارة الأوقاف: انطلاق برنامج بناء الأئمة الثقافي بــ11 مديرية غدًا

كتب لؤى على

ينطلق برنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات للأسبوع الثاني على التوالي بــ11 مديرية، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر الوسطي المستنير، وتفعيلًا لبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات، على النحو التالي:

1. مديرية أوقاف البحر الأحمر بندوة تثقيفية بمسجد الميناء بالغردقة.

2. مديرية أوقاف الفيوم بندوة تثقيفية بديوان عام المحافظة.

3. مديرية أوقاف أسوان بندوة تثقيفية بالمسجد الجامع بمدينة أسوان.

4. مديرية أوقاف الأقصر بندوة تثقيفية بقاعة مركز شباب السلام بإسنا يليها زيارة لمعبد إسنا.

5. مديرية أوقاف بورسعيد بندوة تثقيفية بكلية التجارة بجامعة بورسعيد.

6. مديرية أوقاف السويس بندوة تثقيفية بمسجد الشهيد سعيد عبد الوهاب الرخاوي بمدينة السويس.

7. مديرية أوقاف الإسماعيلية بندوة تثقيفية بقاعة مناسبات مسجد الشهداء بمدينة الإسماعيلية.

8. مديرية أوقاف الغربية بندوة تثقيفية بالمدرج الكبير بكلية أصول الدين والدعوة بطنطا.

9. مديرية أوقاف الوادي الجديد بندوة تثقيفية بمسجد ناصر بالخارجة.

10. مديرية أوقاف جنوب سيناء بندوة تثقيفية بمجلس مدينة سانت كاترين وزيارة لمعالم كاترين.

11. مديرية أوقاف القليوبية بزيارة لمركز شباب الأحراز بشبين للتعرف على مشروعات (حياة كريمة).