واشنطن بوست: الجمهوريون يرشحون حليفا لترامب لرئاسة مجلس النواب الأمريكى

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست إن الجمهوريين بمجلس النواب الأمريكى قد انتخبوا النائب جيم جوردان، رئيس اللجنة القضائية وحليف ترامب، ليكون مرشحهم لمنصب رئيس المجلس. إلا أنه يواجه نفس المعضلة التى أنهت محاولة زعيم الأغلبية ستيف سكاليز للفوز بالمنصب.

وفى جلسة استمرت لساعات أمس الجمعة، استمع النواب الجمهوريون، المحبطون من الصراع المستمر منذ أسبوع، إلى كل من جوردان ومنافسه أوستن سكوت، الذى أطلق محاولة فى اللحظات الأخيرة ليكون المرشح للمنصب.

وكان جوردان قد خسر بفارق بضئيل امام سكاليز فى تصويت الجمهوريين الأسبوع الماضى على اختيار المرشح، قبل أن ينسحب نائب لوزيانا سكاليز من السباق بعد يوم.

وحصل جوردان على تأييد 124 صوت، مقابل 81 لسكوت. وبذلك حصل جوردان على عدد أكبر من الأصوات التى حصل عليها سكاليز، 113، مما يشير إلى أن أمامه الكثير من العمل المطلوب للحصول على الأصوات 217 المطلوبة لانتخابه من قبل كافة أعضاء المجلس.

وأشارت الصحيفة إلى أن صعود جوردان سيعزز تحول الحزب الجمهورى صوب اليمين المتشدد، لاسيما فى مجلس النواب، ويمكن أن يجعل رئيس المجلس واحدا من الحلفاء الرئيسيين للرئيس السابق دونالد ترامب، والذى وكان مساندا له فى مساعى قلب نتائج انتخابات 2020 ودافع عنه فى مساعى عزله عن دوره فى احداث اقتحام الكونجرس.

وقالت الصحيفة إن ترشيح جوردان لم يكن بمثابة إنجاز احتفالى بقدر ما كان علامة عدم استقرار للجمهوريين الذين غرقوا فى الفوضى فى الأسبوع الماضى فى ظل انقسامات عميقة.

فقد أدى عدم قدرة المشرعيين الجمهوريين على التوحد خلف مرشح واحد إلى ترك مجلس النواب بدون رئيس لأكثر من أسبوع بعد الإطاحة بكيفين مكارثى من منصبه، مما أدى إلى شل المجلس مع اقتراب الموعد النهائى لتمويل الحكومة واندلاع حرب فى الشرق الاوسط.