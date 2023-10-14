اليوم السابع
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ننشر شروط قضايا الدولة للقبول بوظيفة مندوب مساعد من دفعة كليات القانون 2023

السبت، 14 أكتوبر 2023 10:56 ص
ننشر شروط قضايا الدولة للقبول بوظيفة مندوب مساعد من دفعة كليات القانون 2023 هيئة قضايا الدولة - ارشيفية
كتب - أحمد عبد الهادى

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حددت هيئة قضايا الدولة عدة شروط لقبول طلبات تعيين دفعة جديدة بوظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعة 2023. 
 
ويشترط للتعيين فى هذه الوظيفة الشروط العامة المنصوص عليها قانونا، بالإضافة إلى ما يلي:
 
1- ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.
 
2- ألا يزيد عمره عن ( 30 ) سنة فى تاريخ نشر هذا الإعلان.
 
3- أن يجتاز بنجاح كافة الاختبارات التي تجرى له فى هذا الشأن.
 
4- أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بقضايا الدولة.
 
5- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة.
 
ومن المقرر أن يتم سحب ملف التقديم من مقر نادى مستشارى قضايا الدولة، الكائن: ش أبو الفدا - الزمالك - القاهرة، نظير مبلغ قدره ألف ومائتان جنيه مصرى، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 4/11/2023 حتى نهاية يوم الخميس الموافق 16/11/2023.
 
تقدم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة، ولن يلتفت للطلبات التي تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات المطلوبة، وجميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.
 
 






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