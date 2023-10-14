نقابة المهن الزراعية ضيفاً بالمقر الرسمي للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى

محمد الجالى- هند مختار

استمراراً للقاءات والفعاليات التي تعقدها الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، استقبلت الحملة اليوم السبت وفداً من نقابة المهن الزراعية برئاسة الدكتور سيد على خلفية نقيب المهن الزراعية.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي ومستشارها القانوني، الذي رحب بالضيوف على زيارتهم للمقر الرسمي للحملة، مشيداً بدور نقابة المهن الزراعية الفعّال منذ إنشائها من الستينات من القرن الماضٍ في توفير الخدمات وتوعية المزارعين والمهندسين الزراعيين وهي النقابة التي تضم قرابة مليون مهندس زراعي، مؤكداً أن الدولة المصرية اتخذت عدد من الإجراءات في سبيل النهوض بقطاع الزراعة من بينها العمل على الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، وخطة الدولة في زراعة مليون فدان وعن طريق هذه المبادرات وصلت الأراضي الزراعية في مصر إلى 10 مليون فدان.

وأوضح رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، بضرورة العمل على تنظيم الندوات واللقاءات مع المزارعين لتوعيتهم بحقهم الدستوري والمشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية.

من جانبه، أشاد وفد المهن الزراعية بما قامت به الدولة من إنجازات وتنمية في جميع القطاعات وبخاصة المهن الحرفية وقطاع الزراعة والمحاصيل وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة، بالإضافة إلى الحفاظ على أمن الدولة المصرية واستقرارها، مؤكدين على اعتزامهم بالقيام بعدد من حملات التوعية للمواطنين بممارسة حقوقهم الدستورية، حيث أن النقابة ستقوم بدورها المجتمعي في هذه الشأن من خلال عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات والندوات في مختلف المحافظات.