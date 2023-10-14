نائب محافظ البحيرة تفتتح معرض السلع الغذائية المخفضة بدمنهور.. صور

افتتحت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، اليوم السبت معرض السلع الغذائية بمنطقة شبرا بمدينة دمنهور.

ويأتى ذلك مع أول أيام تنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين والتي انطلقت اليوم بجميع الأسواق المصرية.

شارك فى إفتتاح المعرض، اللواء محمد شوقي بد السكرتير العام للمحافظة وكامل غطاس السكرتير العام المساعد ومجدى الخضر، وكيل وزارة التموين بالبحيرة ومحمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور.

وقامت نائب محافظ البحيرة بتفقد أجنحة المعرض والذي نظمته الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، بالتنسيق مع مديرية التموين بالبحيرة.

ويتضمن المعرض مختلف المنتجات من السلع الغذائية واللحوم بالأسعار المخفضة والجودة المطلوبة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وخلال جولتها أشادت نائب محافظ البحيرة بالمبادرة والتى تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على تلبية إحتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتوفير السلع الغذائية بالأسعار الإقتصادية.

مشيرة إلى أن المبادرة ستكون لصالح المواطن حيث تعمل على تعزيز الحماية الاجتماعية للأفراد محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً مما سيسهم في تخفيض أسعار السلع واستقرار الأسواق.

ووجهت الدكتورة نهال بلبع بضرورة العمل على توافر جميع السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة المتحركة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

كما شددت على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديريات التموين وكافة الجهات المعنية للتأكد من التزام التجار والمحال التجارية بتخفيض أسعار السلع، مع ضرورة تواجد لافتة تحدد سعر بيع كل منتج وسلعة معروضه، وذلك لضبط منظومة الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين أو من يقوم بإحتكار أو تخزين السلع والمواد الغذائية.

يذكر أن السلع الأساسية التي تتضمنها مبادرة رئيس الوزراء تشمل الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، وكذا منتجات الدواجن والبيض، والأرز، بالإضافة إلى تخفيض أسعار الدواجن والبيض في الفترة المقبلة، و تتراوح نسبة التخفيضات ما بين 15 و25% للسلع المحددة.