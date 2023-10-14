مستشفى قنا العام ينظم مسابقة علمية لأطقم التمريض لتنمية المهارات

قال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، المسابقة تهدف إلى تحفيز وتشجيع وتطوير المعلومات الطبية لدى فريق التمريض بالمستشفى، خاصة ما يتعلق بسياسات الجودة ومكافحة العدوى، التى أقرتها منظومة التأمين الصحي الشامل للإرتقاء بالمعلومة الطبية لدى فريق التمريض لتنفيذها عملياً مع المرضى شافاهم الله وعافاهم.

وتابع الديب، المسابقة عبارة عن 64 مشارك على 16 مجموعة، كل مجموعة تضم 4 أفراد من كل قسم من أقسام المستشفى، وجرى عمل قرعة علنية وعمل أدوار إقصائية لمن لم يحالفهم الحظ، حتى الوصول للمراكز الأربعة الأولى بعد انتهاء الجولات التى تم إجراؤها على مدار شهر سبتمبر 2023.

وأشار مدير مستشفى قنا العام، إلى أن فريق قسم الكلى الصناعى حصل على المركز الأول، فى المسابقة، وقسم الحضانات على المركز الثانى، وقسم النساء المركز الثانى مكرر، فيما حصلت وحدة المناظير على المركز الثالث.

وأضاف الديب، وعقب انتهاء المسابقة جرى تنظيم حفل لتكريم المراكز الأولى، لدعمهم معنوياً، بجانب الدعم المادى المقدم من إدارة المستشفى، والمقدر بـ 2000 جنيه لكل متسابق بالمركز الأول، و 1500 جنيه لكل متسابق بالمركز الثاني والثانى مكرر، و 1000 جنيه للمركز الثالث.

و قال مصطفى الدسوقى، مدير إدارة التمريض بمستشفى قنا العام، إن المسابقة التى تعد الأولى من نوعها، استهدفت إحداث حالة من التنافس الشريف بين أطقم التمريض بالأقسام المختلفة، ساهمت فى تنمية مهاراتهم وقدراتهم الطبية، ورفع الروح المعنوية لدى أفراد التمريض بالمستشفى.

وأشار الدسوقى، إلى أن المسابقة جرى تنظيمها بتوجيهات الدكتور محمد الديب مدير عام المستشفى، بين إدارات" التمريض، التدريب، الجودة، مكافحة العدوى بالمستشفى" والتى تجرى لأول مرة بالمستشفى.