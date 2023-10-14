محكمة كفر الشيخ تنظر جلسات محاكمة شخصين قتلا سيدة

ووفقًا للأوراق القضائية، قام المتهم الثاني بزيارة منزل الضحية ووضع مخدر في كوب الشاي الذي تناولته بعد ذلك، التقى المتهم الأول والثاني معًا لتنفيذ مخططهما لسرقة المال من الضحية وقتلها، قام المتهم الأول بالقفز فوق سور المنزل وفتح الباب للمتهم الثاني، ثم دخلا غرفة نوم الضحية، قام المتهم الثاني بخلع جيب جلباب الضحية وسرقة المال منها لاحقًا، قام المتهمان بشل حركة الضحية وخنقها حتى الموت.

تبين من التحقيقات أن هذه الجريمة كانت مرتبطة بجناية سرقة، حيث قام المتهمان بسرقة مبلغ مالي من الضحية قبل قتلها، وبناءً على ذلك، تم توجيه الاتهام للمتهمين وإحالتهما إلى محكمة جنايات كفر الشيخ للمحاكمة.



