محافظ سوهاج يناقش مع رؤساء الوحدات المحلية سبل تطوير منظومة النظافة والتجميل

سوهاج ـ عمرو خلف

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج اجتماعا مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لمناقشة سبل تطوير قطاع النظافة والتجميل بنطاق المحافظة، وبحث عدد من المقترحات والأفكار التي تهدف إلي تحسين الخدمات المقدمة والوصول لرضا المواطنين عن هذا القطاع المهم، ويأتى ذلك في إطار تكليفات القيادة السياسية، بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كل القطاعات الخدمية بالمحافظات، وفي مقدمتها خدمات النظافة والتجميل بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية، وتنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتطوير قطاع النظافة لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض حفاظاً على صحة المواطنين.

وأشار الفقي خلال لقائه برؤساء الوحدات المحلية الي توفير كل أوجه الدعم للوحدات المحلية لتطوير ملف النظافة والتجميل، لافتا إلي توفير العديد من معدات النظافة والتجميل بجميع مراكز المحافظة، لافتا إلي ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري من عمال النظافة والمشرفين واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ علي سلامتهم .

وفي هذا السياق، تفقد محافظ سوهاج، يرافقه رؤساء الوحدات المحلية نموذجا جديدا مقترحا من الوحدة المحلية لحي شرق لحاوية قمامة مغطاة من أعلى ذات فتحة تسمح فقط بمرور أكياس القمامة، وذلك لمنع النباشين من نبش الحاويات، والقضاء علي الروائح الكريهة للقمامة، ووجه محافظ سوهاج بتعميم التجربة علي جميع الوحدات المحلية، والعمل على تطوير المنظومة من خلال أفكار جديدة خارج الصندوق.

وأكد "الفقي" أن من أولويات الدولة دعم منظومة النظافة وملف تحسين البيئة لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، موجهًا بضرورة الصيانة المستمرة لكل المعدات للحفاظ علي كفائتها ووضع خطة عمل وخطة صيانة للمعدات الجديدة.