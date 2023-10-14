اليوم السابع
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محافظ الوادى الجديد وضيوف ملتقى تسويقي التمور يتفقدون المجمع الحكومى المميكن

السبت، 14 أكتوبر 2023 03:31 م
محافظ الوادى الجديد وضيوف ملتقى تسويقي التمور يتفقدون المجمع الحكومى المميكن محافظ الوادى الجديد وضيوف ملتقى تسويقي التمور يتفقدون المجمع الحكومى المميكن
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، يرافقه وفد ضيوف الملتقى التسويقي المصري الثالث للتمور الذي يُقام بمدينة الخارجة خلال يومي 14 و 15 أكتوبر 2023، المجمع الحكومي المميكن بالخارجة، حيث أشاد أعضاء الوفد، بالمشروع، الذي يُعد النموذج الأول من نوعه على مستوى الجمهورية ، وذلك في إطار خطة المحافظة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية. 
 
واستكمل المحافظ وضيوف الملتقى الجولة، بتفقدية مشروع واحة الحرير شمال مدينة الخارجة والتي تعد مشروع استثمار زراعي متكامل يضم مزرعة نخيل تحوي 10 آلاف نخلة ومزرعة سمكية ومعمل لإنتاج الحرير الطبيعي ومزرعة نعام وصوب زراعية لإنتاج الخضروات.
 
 
 
 
 






الوادي الجديد

المجمع الحكومي المميكن بالخارجة

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