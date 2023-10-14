محافظ المنوفية يتابع اصطفاف المعدات الهندسية للتأكد من جاهزيتها فى حالات الطوارئ

المنوفية – محمود شاكر

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، قيام الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات بتنظيم اصطفاف ميدانى لكافة المعدات والسيارات والآليات الهندسية كل فى نطاقه لإجراء الصيانة الشاملة ورفع الكفاءة اللازمة للمعدات لضمان تأدية المهام المطلوبة علي أكمل وجه للتعامل اللحظى فى أوقات الأزمات.

يأتى ذلك انطلاقاً من تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع المعدات والآليات الهندسية للتعامل مع الأزمات والطوارىء.

وأشار المحافظ إلى قيام اللجنة المشكلة بإشراف السكرتير العام وبرئاسة السكرتير العام المساعد بمواصلة جهودها فى حصر وفحص الحالة الفنية لكافة المعدات الهندسية وتقديم التيسيرات اللازمة لإنهاء كافة الملاحظات الخاصة بهذا الشأن.

وشدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية ومديريات الخدمات المعنية بالمتابعة الشخصية والنزول الميداني لمراجعة جميع المعدات للتأكد من جاهزيتها وصيانتها وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة صيانة الآليات لرفع كفاءتها بشكل منتظم، موجهاً بضرورة أهمية التدريب المستمر للعناصر البشرية القائمة على تشغيل المركبات لرفع قدراتهم الفنية لضمان الإستغلال الأمثل لتلك المعدات وتحقيق الغرض منها.

وأكد محافظ المنوفية على أهمية التعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية ورفع درجة الإستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية والحيوية لمجابهة الأزمات والأحداث والمواقف الطارئة وذلك ضمن مستهدفات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة والتي تهدف في المقام الأول إلى دعم خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 كونها العمود الفقري لاتصالات الجهات الإدارية بأجهزة الدولة والحفاظ على خصوصية البيانات من خلال شبكة لاسلكية متطورة و مؤمنة بشكل كامل.