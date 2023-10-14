محافظ القليوبية يشارك بمسيرة البرنامج القومى "ريحانة" لتمكين وزيادة وعى الفتيات

القليوبية إبراهيم سالم

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، صباح اليوم السبت، انطلاق مسيرة البرنامج القيادي لتدريب وتمكين الفتيات تحت شعار "ريحانة" بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وبمشاركة 500 فتاة ضمن فعاليات النسخة الثانية من برنامج "ريحانة"، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة "إدارة تنمية النشء" بالقليوبية، والذي يتم تنفيذه تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية، وبرعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وبدأت المسيرة بقيام فتيات "ريحانة" بمحافظة القليوبية يحملن أعلام ولافتات التوعية بالبرنامج لنشر التوعية بالمرحلة الجديدة من البرنامج واحتفالا باليوبيل الذهبي بذكرى نصر أكتوبر المجيد، بدايةً من أمام مبنى مديرية الشباب والرياضة بمدينة بنها حتى مبنى ديوان عام محافظة القليوبية، وبمشاركة فريق "كيدز شو"، ويتضمن برنامج "ريحانة" فقرات على مدار اليوم، ويتضمن فعاليات البرنامج لقاء سفيرات ريحانة مع القيادات النسائية بمحافظة القليوبية، للتعرف على عدد من نماذج المرأة الناجحة في المجالات المختلفة، وتوعية الفتيات بكل حقوقها سواءً في التعليم أو الرعاية الصحية والاجتماعية والحقوق القانونية، وإعلاء قيمة القيادة النسائية في بناء المجتمع .

ويشمل مشاركة فتيات "ريحانة" بعدة تدريبات رياضية، وذلك بمشاركة عدد من المدربين المتخصصين، والذي يتم تنفيذه بنادي السلام للمعاقين، بهدف التوعية بأهمية التغذية السليمة، وأهمية الرياضة في حياتهم، والتي تمكنهن من التعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، والتعرف على أفضل الآليات لمواجهة أي صعوبات قد تواجههن، كما يتضمن تنظيم ندوة تعريفية عن البرنامج ودوره في بناء شخصية الفتاة بمشاركة أكثر من 500 فتاة، وذلك ضمن فعاليات البرنامج القيادي لتدريب الفتيات تحت شعار "ريحانة"، ولقاءات حوارية مفتوحة مع عدد من الأساتذة المتخصصين، لتوضيح أهداف البرنامج، وتسليط الضوء على النماذج الناجحة من القيادات النسائية وتأثيرهن في شتى المجالات .

وختاما لفعاليات البرنامج تنظم زيارات لدور المسنين لنشر التوعية بالمرحلة الجديدة من البرنامج، وتوزيع الهدايا الرمزية والزهور علي نزيلات الدار، ومن خلال برنامج "ريحانة" يتم تشجيع الفتيات على المشاركة المجتمعية في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتكثيف مختلف المشروعات والبرامج المرتكزة على تمكين النشء والشباب في شتى المجالات، وجدير بالذكر أن البرنامج ينفذ بهدف توعية الفتيات بكافة حقوقهن وصقل مهاراتهن وتعزيز قدراتهن للتعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، وتوعية الفتيات بكافة حقوقهن، بجانب تسليط الضوء على النماذج الناجحة من النساء داخل المجتمع، وتأثيرهن في شتى المجالات القيادية والحقوق القانونية وريادة الأعمال وفن الإتيكيت والمشاركة المجتمعية والتوعية بمخاطر ختان الإناث والزواج المبكر .