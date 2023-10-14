محافظ الغربية يتابع تطبيق مبادرة خفض السلع الأساسية بالأسواق

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، موقف تطبيق مبادرة خفض السلع الغذائية الأساسية باسواق المحافظه، في ضوء إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب من 15 لـ 25 % وهى سلع السكر" والزيت والعدس والفول والألبان والجبن و المكرونة والأرز"، بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة والبيض، وذلك بداية من اليوم السبت.

حيث تابع "رحمي" جهود المراكز والمدن والأحياء في متابعة توافر السلع الغذائية للمواطنين وضبط أسعارها خاصة في المعارض والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة التي أقامتها المحافظة.

وشدد محافظ الغربية على كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق للتصدي لمحاولات بعض التجار الجشعين في حجب السلع الغذائية الأساسية للمواطنين عن الأسواق أو تخزينها للمضاربة في الأسعار وزيادتها والتعامل مع تلك المحاولات وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة مع توفير السلع الأساسية بجودة عالية

وأسعار مخفضة.

وأكد محافظ الغربية، أنه يتابع عن كثب الحملات التفتيشية اليومية التي تقوم بها الوحدات المحلية بالتعاون مع مديريات التموين، الصحة والطب البيطري، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق، بالإضافة إلى متابعة معارض «معا ضد الغلاء» التي تم افتتاحها حديثا، وذلك من خلال الحملات المستمرة على كافة منافذ البيع؛ للتأكد من توافر السلع وعدم الزيادة في أسعارها والقضاء على الاحتكار.

و أشاد "رحمي " بقرار رئيس مجلس الوزراء لما له من مردود إيجابي على المواطن البسيط، في ظل ما يشهده العالم من أزمات إقتصادية ، لافتا إلى أن هذا القرار يؤكد على وقوف القيادة السياسية إلى جانب المواطن والعمل على رفع العبء عن كاهل البسطاء.

الجدير بالذكر أن المحافظة قامت حديثا بإفتتاح عدد من المنافذ "معا ضد الغلاء" تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إقامة المنافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في الأماكن التالية (سيجر أمام مدرسة الشهيد يحيا الوطن بحب أول طنطا، كورنيش الغفران حي ثان طنطا، سبرباي أمام مجمع المواقف مركز طنطا، مجلس المدينة حي أول المحلة، ميدان الشون ثان المحلة، محلة أبو علي مركز المحلة، شارع الجيش أمام الإدارة الصحية زفتي، شارع الجيش بجوار الحديقة العامة قطور، سمنود أمام البنك الزراعي، بجوار السكة الحديد السنطة، شارع 23 يوليو بسيون، كفر الزيات ميدان أوسكار)