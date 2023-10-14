محافظ أسوان: تنظيم زيارات للمشروعات القومية والسياحية

أسوان- صلاح المسن

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على دعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضايا الشبابية، وتوجهياته المستمرة لتسخير كافة القدرات والإمكانيات ، وتعزيز مهارات الشباب، مع استغلال طاقاتهم الكامنة بشكل إيجابى ومثمر، وهو الذى يتماشى مع طموحات الدولة المصرية فى إحداث نهضة تنموية حقيقية.

وأوضح محافظ أسوان، في تصريحات صحفية، أن ذلك يتجسد فى مواصلة واستكمال تنفيذ فعاليات البرنامج الرئاسى "أهل مصر" لأبناء المحافظات الحدودية "مرسى مطروح والوادى الجديد وجنوب وشمال سيناء والبحر الأحمر وأسوان"، حيث سيتم تنفيذ المعسكرات الداخلية بأسوان خلال الفترة من 16 أكتوبر 2023 ، وحتى 26 فبراير 2024 بالمدينة الشبابية بطريق السادات.

وقدم اللواء أشرف عطية شكره إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، واللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على رعاية شباب المحافظات الحدودية بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة، والسياحة والآثار بقيادة أحمد عيسى، والثقافة بقيادة الدكتورة نيفين الكيلانى، وهو ما يعكس حرص الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة على الإهتمام بوقود الحاضر وأمل المستقبل.

ومن جانبه أشار ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان إلى أنه سيتم مشاركة 100 شاب وفتاة فى كل فوج، على أن يكون المشاركين من مراكز الشباب والإدارات الفرعية بإدفو ونصر النوبة ودراو وكوم أمبو وأسوان، ومن القبائل العربية لـ 3 معسكرات داخل المدينة الشبابية ، ومعسكر مجمع لإستضافة المحافظات الحدودية " مرسى مطروح والبحر الأحمر والوادى الجديد وجنوب وشمال سيناء لعدد 200 شاب وفتاة، لافتاً إلى أنه سيتم تنفيذ المعسكر أيضاً بالمدينة الشبابية.

وتتضمن الفعاليات تنفيذ زيارات ميدانية للمشروعات القومية والسياحية والمحاضرات التثقيفية ومن بينها مشروع الطاقة الشمسية ببنبان والقاعدة الجوية ومصنع كيما، فضلاً عن تنظيم زيارات لمتحف النوبة وجزيرة النباتات والقرية النوبية بغرب سهيل.