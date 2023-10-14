اليوم السابع
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متى تصل عقوبة الشروع في ارتكاب الجريمة للسجن المؤبد.. خلي بالك

السبت، 14 أكتوبر 2023 09:00 ص
متى تصل عقوبة الشروع في ارتكاب الجريمة للسجن المؤبد.. خلي بالك حبس-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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حدد قانون العقوبات المصري، عقوبة للشخص المتهم بالشروع في ارتكاب الجريمة، حيث فرق بين الشروع فى ارتكاب الجريمة، وإتمام ارتكابها.
 
وتختلف عقوبة الشخص الذى نجح فى ارتكاب جناية أو جنحة، وبين الشخص الذى شرع فى ارتكابها، إلا أن فعله لم يكتمل.
 
وعرفت المادة رقم "45" من قانون العقوبات المصري، "الشروع"، حيث حددته أنه هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها. 
 
ولا يعتبر شروعا فى الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك. 
 
ونصت المادة "46" من القانون، على عقوبة الشروع، حيث ذكرت أنه يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: 
 
بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام. 
 
بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد. 
 
بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد. 
 
بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن. 
 
 






قانون العقوبات القانون المصري

عقوبة الشروع في الجريمة

وزارة العدل



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