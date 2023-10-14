كيف تقدم شكوى لمحافظة الإسكندرية عند رصد مخالفة فى أسعار السلع؟

الإسكندرية جاكلين منير

تستعد محافظة الإسكندرية ، لتنفيذ مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار بزيادة المعروض من السلع والرقابة المستمرة على الأسواق، بالتزامن مع انطلاق مبادرة الحكومة والقطاع الخاص لخفض الأسعار بداية من اليوم السبت 14 أكتوبر الجارى.

وللتقدم بشكوي لجهاز حماية المستهلك يكون من خلال الطرق الآتية:

1. الاتصال بالخط الساخن للجهاز (19588) من خلال أي خط أرضى علي مدار اليوم(لايتم الاستقبال من الموبايل)

2. ارسال الشكوي عن طريق واتس آب على رقم 01577779999

3. تسجيل الشكوى الكترونيا عن طريق الموقع الرسمي للجهاز www.cpa.gov.eg

4. تسجيل الشكوي عن طريق تطبيق جهاز حماية المستهلك على جوجل ستور وأبل ستور

5. ارسال الشكوي عن طريق الفاكس رقم 0233055753

6. التوجه إلى مقر الجهاز بميدان المساجد خلف مسجد المرسي ابو العباس منطقه بحري لتقديم الشكوي باليد

ثانيا فرع جهاز حماية المستهلك يتلقي العديد من الشكوى المختلفه على مدار اليوم ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها والتواصل مع الشاكين وإبلاغ بالنتائج.

ويقوم فرع حماية المستهلك بالإسكندرية، بحملات يوميه لضبط مخالفات البيع بازيد من السعر الرسمي بالاشتراك مع مديرية التموين، وبعض الجهات المعنية الأخرى، وتم ضبط العديد من المخالفات والتحفظ على كميات مختلفى، واخطار النيابة العامة في حينه.