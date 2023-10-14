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كاتب فلسطينى يشيد بتغطية "القاهرة الإخبارية": تعمل بأجندة عربية وطنية

السبت، 14 أكتوبر 2023 01:18 م
كاتب فلسطينى يشيد بتغطية "القاهرة الإخبارية": تعمل بأجندة عربية وطنية القاهرة الاخبارية
كتب محمد عبد العظيم

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أشاد أحمد زكارنة الكاتب السياسي الفلسطيني بدور قناة "القاهرة الإخبارية" في نقل الأحداث من داخل غزة.
 
وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "كل تحياتي لهذه القناة التي تعمل بأجندة عربية وطنية، وبرسالة واضحة في المعركة الإعلامية".
 
وأوضح أن ماتقدمه قناة القاهرة الإخبارية من تغطية إعلامية لايقل أهمية عما يدور من معارك على الأرض من عمليات المقاومة، التي سيسجلها التاريخ وبلا أدنى شك".
 
كانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت اليوم السبت، عن ارتفاع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 2215 وأكثر من 8700 مصاب.
 
وذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أن المطلوب فتح معابر غزة ووقف القصف وتوفير حماية دولية، مشيرة الى أن تطالب بحماية للمؤسسات الطبية وكوادرها.






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