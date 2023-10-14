قنا تشارك بالملتقى الثالث للتمور المصرية بمحافظة الوادى الجديد

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن وحدة منصة "أيادى مصر" بمحافظة قنا، شاركت في الملتقي الثالث للتمور المصرية، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى الفترة من 14 إلى 15 أكتوبر الجارى بأرض المعارض بمحافظة الوادى الجديد والمواكب فعاليته الاحتفالات بالعيد القومي لمحافظة الوادي الجديد.

وأضاف عبد الرحيم محمد مسئول وحدة أيادي مصر بمحافظة قنا، بأن الوحدة شاركت علي هامش الملتقي بالمنتجات الحرفية والبيئة التى تشتهر بها محافظة قنا ( الفركا - الفخار - الكليم - خشب السرسوع - العسل الأسود). يذكر أن قنا شاركت فى معرض تراثنا بعدد من المنتجات التراثية وصناعها وذلك فى إطار تشجيع الصناعة المحلية والتراثية.



الملتقي الثالث للتمور المصرية (1)



الملتقي الثالث للتمور المصرية (2)