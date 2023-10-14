فحص 1100 مواطن ضمن قوافل "حياة كريمة" الطبية في دمياط

دمياط - هيثم مراد

نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية شاملة في إحدى القرى التابعة لمركز كفر سعد، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

تضمنت القافلة وجود عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و معمل، إضافة إلى وحدتين للأشعة والسونار، فضلا عن وجود صيدلية لصرف الأدوية بالمجان.

ومن جانبه ذكر الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أنه تم إطلاق قافلة بعزبة 8 داخل مركز كفر سعد، مشيرًا إلى أنه استمر العمل بالقافلة على مدار يومين متتاليين، وذلك ضمن خطة شهر أكتوبر الجارى.

واضاف وكيل صحة دمياط، إلي أن القافلة نجخت في فحص حيث 1120 مواطنا، تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، مضيفا أنه تم تحويل 14 حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات العامة، فضلا عن استصدار خمس قرارات علاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى إجراء 268 تحليلا معمليا وفحص 12 حالة بالأشعة، إضافة إلى فحص 34 حالة أخرى بواسطة السونار، مشددًا على صرف الأدوية بالمجان للمرضى المترددين على القافلة.

وأوضح الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أنه تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية والصحية المواطنين، مؤكدا استمرار سلسلة القوافل الطبية بجميع مراكز المحافظة، وذلك لتقديم الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق، لافتا إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" نجحت في تطوير القطاع الطبي داخل المحافظة بشكل كبير منذ انطلاقها وحتى الآن.