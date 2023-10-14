فئات من مرضى الجرثومة الحلزونية عليهم تلقى العلاج فورا

كتبت أمل علام

تعتبر الجرثومة الحلزونية من أمراض الجهاز الهضمى، وقد تؤدى الإصابة إلى حدوث تقرحات وأورام بالمعدة إذا لم يتم علاجها على الفور، كما أن علاجها يكون من خلال تناول المضادات الحيوية لذلك فهناك توصيات بعدم تلقى العلاج إلا لبعض الفئات فقط.

من جانبه كشف الدكتور إبراهيم عامر، أستاذ مساعد الكبد والجهاز الهضمى بطب كفر الشيخ، إن الجرثومة الحلزونية يتم علاجها بالمضادات الحيوية، موضحًا أن هناك مقاومة للمضادات الحيوية نظرًا لتناولها بشكل عشوائى لعلاج أدوار البرد والإنفلونزا، وبدون وصفة طبية.

وأكد أن المضاعفات التي تظهر على الشخص المصاب ليست دائمًا بسبب الإصابة بالجرثومة الحلزونية، موضحًا أن خطوط الاسترشادية تؤكد أن هناك شروطًا محددة لتلقى أدوية الجرثومة الحلزونية، مثل قرحة المعدة، أو الأشخاص الذين يتناولون المسكنات لفترات طويلة، أوالمرضى المصابين بأورام أو تقرحات بالمعدة، كلها عوامل لابد من توافر احداها لتلقى العلاج ولا يتم اعطاء العلاج لجميع المرضى المصابين بالجرثومة، بالاضافة الى الفئات الأخرى وهم المصابين بقرحة نازفة أو التهاب بالمعدة.

وأضاف، أنه لابد من عمل تحليل من خلال البراز أو تحليل من خلال النفس وهو أدق من تحليل البراز، مضيفًا أن هناك مشكلة كبيرة تواجهنا في علاج الجرثومة وهو عدم الاستجابة للمضادات الحيوية، حيث إن هناك مقاومة للمضادات الحيوية للدرجة التي أدت الى ظهور سلالات جديدة من الجرثومة، موضحا، إنها أحد المشاكل التي نواجهها، حيث انه يجب إن يفهم المريض الطريقة الصحيحة لعلاجه.

وقال، إن نسب الإصابة في مصر ليست مرتفعة وهى في المعدل المتوسط، موضحًا أن الأكل الملوث ينقل الإصابة بالجرثومة والمياه غيرالنظيفة وعدم غسل اليدين، لأنها تعيش داخل الجهاز الهضمى.