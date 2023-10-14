اليوم السابع
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غدًا.. ندوة كبرى للاحتفال باليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر المجيد فى جامعة القاهرة

السبت، 14 أكتوبر 2023 09:26 ص
غدًا.. ندوة كبرى للاحتفال باليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر المجيد فى جامعة القاهرة جامعة القاهرة
كتب ــ محمد صبحى

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تقام ندوة كبرى للاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد في جامعة القاهرة صباح غد بقاعة الاحتفالات الكبرى، بحضور الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وبالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالجامعات المصرية، فى إطار الندوة التثقيفية الثامنة والأربعين، للاحتفال بالذكرى الـ "50" لانتصارات أكتوبر المجيدة، بهدف ترسيخ روح الولاء والانتماء ونشر الوعي بين طلبة الجامعة حول بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر، ويشهد الاحتفالية قيادات الجامعة والأساتذة والطلاب من مختلف الكليات.
 
وقال الدكتور محمد الخشت، إن الاحتفال بانتصارات حرب أكتوبر سيظل نقطة مضيئة في تاريخ بطولات مصر تتوارثها الأجيال شاهدة على قوة الجيش المصري العتيد وإرادته، ودرسًا في الانتماء وحب الوطن والتضحية في سبيل الله من أجل الوطن.
 
وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن نصر أكتوبر العظيم هو مصدر إلهام للشباب لتعلم أسس العمل الجماعي وفرق العمل، والقيادة الفعالة، والتي أدت لتحقيق الهدف المنشود بنجاح، مؤكدًا أن حرب أكتوبر جسدت تلاحم الشعب والجيش بصورة رائعة، واستطاعت مصر بفضل هذا التلاحم، أن تجتاز كل العوائق التي تصور أعداء الوطن أنها ستقف حائلا منيعا أمام هدف مصر لتحرير كامل ترابها واستعادة كرامة الأمة. 
 
جدير بالذكر، أن جامعة القاهرة تزينت مع بداية شهر أكتوبر بأعلام مصر، كما نظمت كليات الجامعة عدة فعاليات بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر، وذلك في إطار حرص الجامعة لتعريف طلابها بقيمة هذا النصر الذي حطم أسطورة جيش الاحتلال الذى لا يقهر، وأثبت للعالم أجمع أن جند مصر هم حقيقة خير أجناد الأرض.






جامعة القاهرة

انتصارات اكتوبر

اخبار مصر

التعليم العالى

ايمن عاشور

50 سنة نصر اكتوبر



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