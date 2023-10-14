غدا.. مؤتمر لإعلان النتائج الرسمية لانتخابات التجديد النصفى للأطباء

كتبت آية دعبس

تعقد النقابة العامة للأطباء مؤتمراً صحفياً، غداً الأحد الموافق 15 أكتوبر 2023، الساعة 12 ظهراً بدار الحكمة، وذلك لإعلان النتائج النهائية لعمليات فرز الأصوات، و الفائزين بعضوية نقيب أطباء مصر ومجلس النقابة العامة، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات.

وكانت قد عقدت النقابة العامة للأطباء، انتخابات التجديد النصفى، أمس الجمعة، 13 أكتوبر 2023، فى كافة المحافظات لاختيار النقيب العام، رؤساء النقابات الفرعية، وعضوية مجلس النقابة العامة، ومجالس النقابات الفرعية، تحت إشراف قضائي كامل في جميع محافظات الجمهورية.

وكشفت المؤشرات الأولية لعملية فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء لاختيار النقيب العام، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، إضافة لرؤساء النقابات الفرعية ونصف مجالس الفرعيات عن اكتساح تيار المستقبل للانتخابات خاصة على مقعد النقيب العام و نقباء الفرعيات.

وقد أوضحت المؤشرات أن الدكتور أسامة عبد الحي مرشح تيار المستقبل على منصب النقيب العام قد حسم الفوز بالمنصب على حساب منافسيه، كما حصل تيار المستقبل على مقعد رئيس نقابة فرعية فى محافظات:

شيرين غالب نقيبا للقاهرة.

أحمد حسانين نقيبا للجيزة.

حمدي الجزار نقيبا للقليوبية.

محمد عثمان نقيبا للفيوم.

أحمد البلتاجي نقيباً دمياط.

عبدالمنعم فوزي نقيبا للإسكندرية.

أبو النجا الحجاجي نقيبا للأقصر.

علي توفيق نقيبا للدقهلية.

جميلة نصر نقيبا للإسماعيلية.

طارق خلف نقيبا للمنيا.

أحمد فوزي نقيبا لسوهاج.

بهاء توفيق نقيبا للغربية.

أبو النجا الحجاجي نقيباً للأقصر.

عبدالمنعم فوزي نقيبا للإسكندرية.

أحمد البلتاجي نقيباً لدمياط.

تامر البوهي نقيباً للسويس.

أحمد القرش نقيباً للمنوفية.

حامد مكي نقيباً لأسوان.