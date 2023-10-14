علامات تشير إلى إصابة الرجال بسرطان البروستاتا.. أبرزها آلام العمود الفقري

كتبت رانيا عامر

سرطان البروستاتا هو سرطان يتطور في غدة البروستاتا عند الرجال، وترتفع معدلات الإصابة به في الهند تدريجيًا، حيث تتراوح حالات الإصابة الآن بين 5 إلى 9 لكل ألف نسمة على مستوى العالم، حيث يصاب 1 من كل 8 رجال بسرطان البروستاتا في حياتهم، وذلك وفقًا لما نشره موقع hindustantimes.

بروستاتا

وأشار التقرير إلى أن معظم أعراض الإصابة بسرطان البروستاتا لدى الرجال تكون خفية فإن معظم مرضى سرطان البروستاتا يأتون إلى الأطباء وهم يشتكون من آلام الظهر، ما يعني أنهم مصابون بالسرطان الذي انتشر إلى عظام العمود الفقري.

فى ذات السياق قال الدكتور أنيل هيرور، طبيب بقسم الأورام الجراحي في مستشفى فورتيس في مولوند، أن الكثير من هؤلاء المرضى يذهبون أولاً إلى طبيب العظام بسبب آلام الظهر حتى يدركوا أنها أحد أعراض السرطان. أعراض سرطان البروستاتا: يظهر سرطان البروستاتا المبكر أعراضًا مثل زيادة عدد مرات التبول، قد يكون هناك أو لا يكون هناك ألم في الجزء السفلي من البطن، وقد يمر الدم في البول، وقد يكون هناك تقطر بعد التبول، وقد يجد المرء صعوبة في التبول.

كل هذه الأعراض مرتبطة بتضخم غدة البروستاتا. ولذلك، ينبغي عند ظهور هذه الأعراض الذهاب الى الطبيب المختص وإجراء الفحوصات اللازمة. وذلك لأن تضخم البروستاتا الحميد هو السبب الأكثر شيوعاً لهذه الأعراض وهناك نسبة عالية من الحالات .

الخطوات التي يجب اتخاذها بعد ظهور الأعراض: 1.لا ينبغي للمرء أن يتأخر ويستشير طبيب أورام المسالك البولية أو طبيب الأورام الجراحي.

2.يعاني الكثير من المرضى مما يسمى "تضخم البروستاتا الحميد"، وهي حالة مجرد تضخم غير سرطاني للبروستاتا، ولكن فرص حدوث ذلك تبلغ ما يقرب من 50 في المائة لدى الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا. 50 عامًا، ويمكن أن ترتفع إلى ما يقرب من 70 في المائة لدى الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا. ومع ذلك، فإن معدل الإصابة بسرطان البروستاتا يبلغ حوالي واحد من كل ثمانية، وبالتالي إذا كان هناك تضخم البروستاتا الحميد، فيجب استبعاد فرص الإصابة بسرطان البروستاتا.

طرق علاج سرطان البروستاتا أوضح الدكتور أنيل هيرور، بإن علاج سرطان البروستاتا أصبح الآن متقدما وهناك ثلاثة أنواع: الجراحة والإشعاع والعلاج الكيميائي، بما في ذلك العلاج الهرموني، مشيرا الى الجراحة تتم الآن باستخدام الروبوت، وبالتالي فإن معدلات الإصابة بالمرض والشفاء أفضل بكثير من قبل.



يتم إعطاء العلاج الكيميائي للمرحلة الرابعة من سرطان البروستاتا، خاصة عندما لا يستجيب للعلاج الهرموني. لقد تطور بشكل ملحوظ وله آثار جانبية أقل.



يمكن أيضًا إعطاء العلاج الإشعاعي لسرطان البروستاتا بمعدلات علاج جيدة.



وبذلك يعتبر سرطان البروستاتا من الأمراض التي يتم علاجها بشكل جيد للغاية عندما يتم تشخيصها في مراحل مبكرة. نسبة الشفاء، إذا تم علاجها مبكرا، تصل إلى 90 بالمائة. ومن ثم، يجب على الرجال الانتباه إلى الأعراض المبكرة لسرطان البروستاتا، والتشخيص مبكرًا، والحصول على العلاج المناسب حتى يتمكنوا من الشفاء التام من المرض.