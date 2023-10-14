ضبط سلع منتهية الصلاحية خلال حملات مكبرة في الإسكندرية.. اعرف التفاصيل

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، لضبط ومتابعة الأسواق.

وأصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق.

وقامت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة وتحت إشراف أحمد هيبة، رئيس الرقابة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بحملة تموينية بنطاق الإدارة والتى أسفرت عن ضبط محلين سوبرماركت وذلك لقيامهم بحيازة سلعة السجائر مجهولة وحيازة سلع غذائية منتهية الصلاحية تم ضبط 1250 فلتر سجائر مجهولة المصدر 280 علبة سجائر مجهولة المصدر، 270 علبة بسكويت منتهية الصلاحية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.