شاهد.. رأس الملك تحتمس الثالث بمتحف آثار الغردقة والصناعة من الجرانيت الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

توجد داخل متحف آثار الغردقة ، قطعة أثرية نادرة، وهى رأس ملكية ترجع للملك "تحتمس الثالث"، والمصنوعة من الجرانيت الأحمر، حيث يعتبر الملك تحتمس الثالث من أهم العسكريين فى العصر الفرعونى .

قال مينا مكرم وكيل الشئون الأثرية بمتحف آثار الغردقة، إن الملك تحتمس الثالث اهتم بالجيش وجعله نظامياً وزوده بالفرسان والعربات الحربية، كما أن في عهده أتقن المصريون القدماء وبفضله صناعة النبال والأسهم.

وأضاف فى الوقت الذى كانت تحكم فيه الملكة حتشبسوت اتبعت سياسة سلمية مع مناطق النفوذ المصري في فلسطين والنوبة ومع جيرانها، وكانت تهتم بالبحرية وترسل الحملات البحرية إلى بلاد بونت وإلى سواحل لبنان للتبادل التجارى، وهو ما جعل بعض المحميات فى سوريا وميتانى تطاولت بالتمرد على الحكم المصرى .

وأوضح وكيل الشئون الأثرية أنه وبمجرد أن اعتلى الملك تحتمس الثالث العرش بعد وفاة الملكة حتشبسوت كان لا بد وأن يعيد السيطرة المصرية على تلك المناطق تأميناً لحدود البلاد، وشن الملك تحتمس الثالث ستة عشرة حملة عسكرية على آسيا (منطقة سورية وفلسطين) استطاع من خلالها تثبيت نفوذه هناك كما ثبت نفوذ مصر حتى بلاد النوبة جنوباً .

يعتبر الملك تحتمس الثالث هو أول من قسم الجيش إلى قلب وجناحين، وهو أول من أقام أقدم إمبراطورية عرفها التاريخ، امتدت من أعالى الفرات شمالاً حتى الشلال الرابع على نهر النيل جنوباً، واصبحت خططه العسكرية تُدرَّس في العديد من الكليات والمعاهد العسكرية في جميع أنحاء العالم وأصبحت مصر فى عصره أقوى وأغنى إمبراطورية فى العالم عاش فيها المصريون قمة مجدهم وقوتهم.