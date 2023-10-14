سقوط أمطار غزيرة على البحيرة وطوارئ في المحافظة لمواجهة تقلبات الطقس.. صور

البحيرة ناصر جودة

شهدت منذ قليل محافظة البحيرة، حالة من التقلبات الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة على معظم المدن والمراكز خاصة المناطق الساحلية، ولم يؤثر سوء حالة الطقس على الحركة التجارية بشكل كبير وسط انتظام حركة المرور بجميع الشوارع والميادين.

فيما كثفت الأجهزة التنفيذية من استعدادها لمواجهة أى طارئ بالتزامن مع سوء أحوال الطقس وسقوط الأمطار الغزيرة.

من جانبها شددت الدكتوره نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة على رفع درجة الاستعداد وتكثيف الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة وبجميع القطاعات ومتابعة جاهزية المعدات ومحطات الصرف والمعديات وصفايات الأمطار.

مؤكدة على استنفار كافة الجهود للتنسيق بين جميع الجهات كل فى موقعة لمواجهة أي أحداث طارئة أو أزمات متوقعة مع استمرار عمل غرف العمليات بالمراكز والمديريات لتلقي كافة البلاغات، وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول.

ووجهت نائب محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بمراجعة كافة الاستعدادات للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.

كما وجهت نائب محافظ البحيرة بمراجعة المباني الآيلة للسقوط وذات الخطر الداهم واتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.