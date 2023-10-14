رئيس جامعة سوهاج يتابع أعمال امتحانات الفرقة السادسة بكلية الطب البشري

سوهاج محمود مقبول

تابع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج اليوم، خلال جولته التفقدية لمتابعة أعمال امتحانات الفرقة السادسة بكلية الطب البشري بمقر الجامعة القديم، يصاحبه الدكتور محمد نصر الدين ثابت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور سمير عبد المجيد أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب، والدكتور هاني الشريف أمين الكلية.

وأوضح الدكتور حسان النعماني، أنه تم الإطمئنان على إنتظام سير العملية الإمتحانيه داخل لجان كلية الطب البشري، والتأكد من توفير المناخ الملائم وكافة مقومات الراحة والهدوء لأداء الطلاب للامتحانات بسهولة ويسر، موجهاً بضرورة إلتزام الملاحظين وأعضاء هيئة التدريس بالتواجد المستمر أثناء الامتحانات.

وقال الدكتور محمد نصر الدين، أن الامتحانات بدأت اليوم ويؤديها 400 طالب وطالبة، وتنتهى يوم 11 من يناير 2024، مضيفاً أن الامتحانات تتم داخل لجان مدرجات كلية التجارة، وكذلك داخل الفصول التفاعلية بكلية الطب.