حملة المرشح عبد الفتاح السيسي تثمن انطلاق قوافل مصرية ضخمة نحو فلسطين

محمد الجالى – هند مختار

ثمنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، انطلاق قوافل إنسانية شاملة نحو أهالينا في فلسطين، تحمل رسالة المحبة والتضامن من شعب مصر العظيم.

وتضم القوافل 106 قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية، لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه الفترة الصعبة.

كما يتضمن الدعم التي تحملها القوافل 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم، لضمان تلبية احتياجات الأسر الفلسطينية في تأمين وجباتها اليومية وكذلك 40 ألف بطانية و80 خيمة، لتوفير الحماية والراحة للمهجرين والمحتاجين.

وأوضحت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي اعبد الفتاح السيسي إنه لا يتوقف الدعم المصري الانساني عند هذا الحد، بل تشمل أيضًا أكثر من 46 ألف قطعة ملابس، لتدفئة الأطفال والكبار في فصل الشتاءوتحمل القافلة أيضًا أكثر من 290 ألف عبوة من الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية.