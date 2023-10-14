حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالنصب على مواطن بالجيزة

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم، وطلبت سرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

اعترف المتهمان في تحقيقات النيابة العامة بارتكابهما الواقعة، وأقرا بأنهما استغلا رغبة المواطنين إيجاد وظائف شاغره لأبنائهم، وقاما بممارسة نشاطهما الإجرامي في مجال النصب والاحتيال عليهم، بإيهامهم بقدرتهما على توظيفهم في الجهاز الحكومي مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وفتحت جهات التحقيق المختصة في وقت سابق تحقيقات موسعة مع شخصين، لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم، وبالفحص تبين أن أحد المواطنين تضرر من شخصين لقيامهما بالنصب والاحتيال عليه، والاستيلاء على أمواله بزعم قدرتهما على تدبير فرصة عمل لنجليه بإحدى الجهات الحكومية، من خلال الزعم بعلاقاتهما بالعديد من المسئولين على خلاف الحقيقة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين تم ضبطهما، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بما سبق.