حبس شخصين لمحاولتهما غسل 50 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف

أمرت النيابة بحبس شخصين بكفر الشيخ 4 أيام لمحاولتهما غسـل 50 مليون جنيه متحصلة من إدارة مواقع إلكترونية لبث الأفلام والمسلسلات العربية والأجنبية بدون ترخيص من الجهات المختصة.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين مارس نشاطاً إجرامياً تخصص فى القرصنة على القنوات الفضائية إنشاء وإدارة مواقع إلكترونية لبث المحتويات المقرصنة "أفلام ومسلسلات عربية وأجنبية حديثة " مملوكين لمختلف الجهات وإعادة توزيعها على متابعيهم مُحققين نسبة مشاهدة عالية ، وتجميعهما مبالغ مالية من متحصلات نشاطهما غير المشروع ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الأراضى والسيارات)، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً.