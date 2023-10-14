حبس تشكيل عصابي لاتجارهم فى المواد المخدرة بالقناطر الخيرية

القليوبية إبراهيم سالم

قررت جهات التحقيق في القليوبية، حبس تشكيل عصابي مكون من 10 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة بالقناطر الخيرية، حيث ضبطوا وبحوزتهم 23 كليو من المواد المخدرة، كما أمرت بإرسال عينة من المواد المخدرة للمعمل الجنائي لفحصها، والتحفظ على المضبوطات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين القناطر الخيرية بالقليوبية مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامى.

وتم ضبط 5 من العناصر الإجرامية لإثنين منهم معلومات جنائية وبحوزتهم 100 طربة حشيش تزن 10 كيلو جرام، وكمية من مخدر الآيس "الشابو" تزن 2 كيلو جرام، وبندقية آلية و2 طبنجة و3 خزينة، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وأجزاء لسلاح آلى وسيارة.

وتم ضبط عاطلَين لهما معلومات جنائية وبحوزتهما 50 طربة حشيش تزن 5 كيلو جرام و كمية من مخدر الآيس "الشابو" تزن 2,250 كيلو جرام و سلاح أبيض، وكذلك ضبط 3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية وبحوزتهم 27 طربة حشيش تزن 2,700 كيلو جرام وكمية من مخدر الهيروين تزن كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيدرو تزن 500 جرام وكمية لمادة الأمفيتامين "المادة الفعالة لأقراص الكبتاجون المخدرة" تزن 1,500 كيلو جرام، و3 سلاح أبيض وميزان حساس وسيارتين.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازة المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، حيث تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 4,660,000 مليون جنيه تقريباً وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.