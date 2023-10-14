حبس المتهم بغسل 3.7 مليون جنيه في العقارات والشركات

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

أمرت النيابة بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيق، لمحاولته غسل 3,7 مليون جنيه تقريباً متحصلة من نشاطه غير المشروع، حيث كشفت التحقيقات أن مدير وشريك بإحدى شركات الملابس والإستيراد والتصدير، مقيم بمحافظة القاهرة تعاقد بنظام المشاركة مع "إحدى الشركات المملوكة للدولة" إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركـة المشار إليها، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.

أفادت التحقيقات بأن المتهم حاول غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والأراضى الزراعية وتأسيس الشركات، بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، حيث قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى 3,7 مليون جنيه.