جيش الاحتلال: مستعدون بقوة للمراحل القادمة من الحرب على غزة

كتب محمد عبد العظيم

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إننا مستعدون بقوة للمراحل القادمة من الحرب على غزة، وسنهاجم بقوة كبيرة المناطق التي تم إخلاؤها في القطاع، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

كانت منظمة الدفاع عن الأطفال، أعلنت، إن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ارتفع إلى 614، وهو رقم مرشح للارتفاع، وأفادت في تقرير لها، مساء الجمعة، بأن الغارات الإسرائيلية على غزة أسفرت عن مقتل 583 طفلا، وهو ما يمثل عمليا ثلث عدد الشهداء الفلسطينيين منذ اندلاع بدء العمليات العسكرية ضد الفصائل الفلسطينية.

وهذا يعني أن القصف الإسرائيلي أودى بحياة نحو 31 طفلا فقط في الساعات الأخيرة، وتوقعت المنظمة أن ترتفع الحصيلة في ظل منع إسرائيل الفلسطينيين في القطاع المحاصر من الحصول على الغذاء والماء والكهرباء والإمدادات الطبية.