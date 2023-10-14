اليوم السابع
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السبت، 14 أكتوبر 2023 02:36 م
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توقيع الكشف الطبى على 1240 مواطنا فى قافلة مجانية للعيون بمركز أبشواى

السبت، 14 أكتوبر 2023 02:03 م
توقيع الكشف الطبى على 1240 مواطنا فى قافلة مجانية للعيون بمركز أبشواى القافلة الطبية
الفيوم رباب الجالي

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تفقد خالد فراج رئيس مركز ومدينة إبشواي بالفيوم، فاعليات القافلة الطبية المجانية للكشف عن أمراض العيون ضمن مبادرة (عنينا في عنيك)، وذلك بحضور فوزي عيد نائب رئيس المركز لشئون المدينة، والدكتور راضي رشاد مدير الإدارة الصحية بابشواي.
 
تم تنفيذ فاعليات القافلة الطبية بالمعهد الديني الأزهري الابتدائي بابشواي، وشملت الأعمال المجانية للقافلة "الكشف الطبي وصرف الأدوية وعمل نظارات وحجز وتحويل لإجراء عمليات للحالات المستحقة" وبلغ إجمالي الحالات  1240 حالة.
 
وصرح رئيس المركز أن القافلة الطبية المجانية شملت توقيع الكشف الطبي على عدد 620 مريض، وصرف أدوية لعدد 175 حالة مستحقه، وعمل نظارات لعدد 307 حالة، وتحويل 138 حالة لإجراء عمليات جراحية.
 
ولفت خالد فراج رئيس المركز الي أهمية القوافل الطبية، ودور مؤسسات المجتمع المدني والمشاركة المجتمعية في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين والأهالي وتقديم الدعم الممكن لهم في جميع القطاعات والمجالات.






القوافل الطبية

وزارة الصحة

الفيوم

محافظة الفيوم



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