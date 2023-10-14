اليوم السابع
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تكريم 100 بطل من المشاركين فى حرب أكتوبر من أبناء الدقهلية.. صور

السبت، 14 أكتوبر 2023 04:38 م
تكريم 100 بطل من المشاركين فى حرب أكتوبر من أبناء الدقهلية.. صور الأبطال المشاركين في حرب أكتوبر
الدقهلية - محمدالحبشي

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شهدت محافظة الدقهلية، استمرار الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر، حيث يحتفل الشعب المصرى بالذكرى الـ 50 لنصر أكتوبر المجيد على مستوى محافظات الجمهورية.

 

ونظم المئات من أبناء مركز ومدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية، احتفالا ضخما لتكريم الأبطال البواسل وأبناء الشهداء، وذلك فى الذكرى الـ50 لنصر أكتوبر، حيث تم تكريم 100 بطل من الأبطال المشاركين فى حرب الكرامة، وشهد الحفل مشاركة القيادات السياسية والتنفيذية والشعبية من أبناء المدينة.

 

وشهدت مقدمة الحفل كلمة عن حرب أكتوبر 1973، والتى ذكرت أن حرب أكتوبر من الحروب التى سيظل يتحدث عنها التاريخ العسكرى لفترة طويلة، كونها كانت ملحمة عسكرية مصرية متكاملة الأركان، وفرضت القدرات العسكرية المصرية نفسها حينذاك، حيث يدرس ما حدث من الجيش المصرى خلال هذه المعركة حتى الآن.

 

وشهد الحفل عروض استعراضية من الأطفال، والذين ارتدوا الزى العسكرى المصرى، معبرين عن سعادتهم فى المشاركة فى الحفل، وفخرهم بما قام به أبطال مصر البواسل خلال هذه الملحمة والتى ستظل فخرا لكل الأجيال المصرية على مدار كل العصور.

 
أبطال حرب أكتوبر
أبطال حرب أكتوبر

أحد ابطال حرب أكتوبر
أحد ابطال حرب أكتوبر

أحد أبطال حرب أكتوبر_1
أحد أبطال حرب أكتوبر_1

الأبطال المشاركين في حرب أكتوبر
الأبطال المشاركين في حرب أكتوبر

النشيد الوطني
النشيد الوطني

تكريم أحد الأبطال
تكريم أحد الأبطال

جانب من تكريم أبطال أكتوبر
جانب من تكريم أبطال أكتوبر
 
 
 
 






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