اليوم السابع
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تعرف على حركة الطيران الأسبوعية بمطار مرسى علم الدولى بداية من اليوم السبت

السبت، 14 أكتوبر 2023 09:00 ص
تعرف على حركة الطيران الأسبوعية بمطار مرسى علم الدولى بداية من اليوم السبت مطار مرسى علم - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، بداية من اليوم السبت، وحتى نهاية الأسبوع 138 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من عدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، بداية من وصولهم ارض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.

وتبين من جدأول التشغيل الاسبوعية أن من المقرر أن تصل 138 رحلة أسبوعية أكثرها وصولا من دول ألمانيا، والتشيك، وايطاليا وبولندا، كما تصل ايضا رحلات من دول النمسا وسويسرا وغيرها من الدول المختلفة.
 
 ومن المقرر أن تصل اليوم السبت 36 رحلة ضمن الـ 138 رحلة التى تصل المطار خلال الأسبوع، حيث يعتبر وصول اليوم السبت أعلى معدل وصول أسبوعى يصل المطار، وإن أغلب الرحلات الوافدة اليوم من بولندا والتشيك وإيطاليا.
 
 
 

 







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