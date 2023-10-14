تعرف على حركة الطيران الأسبوعية بمطار مرسى علم الدولى بداية من اليوم السبت

وتبين من جدأول التشغيل الاسبوعية أن من المقرر أن تصل 138 رحلة أسبوعية أكثرها وصولا من دول ألمانيا، والتشيك، وايطاليا وبولندا، كما تصل ايضا رحلات من دول النمسا وسويسرا وغيرها من الدول المختلفة.

ومن المقرر أن تصل اليوم السبت 36 رحلة ضمن الـ 138 رحلة التى تصل المطار خلال الأسبوع، حيث يعتبر وصول اليوم السبت أعلى معدل وصول أسبوعى يصل المطار، وإن أغلب الرحلات الوافدة اليوم من بولندا والتشيك وإيطاليا.