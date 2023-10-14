اليوم السابع
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تعرف على الجدول الزمني الكامل للانتخابات الرئاسية

السبت، 14 أكتوبر 2023 06:37 ص
تعرف على الجدول الزمني الكامل للانتخابات الرئاسية مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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ينشر اليوم السابع الجدول الزمني الكامل للانتخابات الرئاسية وفقا لما تم الإعلان عنه بالمؤتمر الصحفي.
 
وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.
 
 
 
ويتضمن الجدول الزمني للعملية الانتخابية جميع الإجراءات والمواقيت الخاصة بالعملية الانتخابية، منذ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات. 

 


 







مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات

الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة



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