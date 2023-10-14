تعرف على أبرز أسباب إصابة الماشية بمرض الحمى القلاعية

كتبت أسماء نصار

الحمى القلاعية أحد أبرز الأمراض الوبائية التى قد تهدد مشروعات الإنتاج الحيواني على اختلاف أشكالها، بما فيها تلك التي تم تحصينها، وذلك بسبب وقوع المربين والمزارعين فى بعض الأخطاء، ما يحتم إلقاء الضوء عليها، والتوعية بمدى خطورتها، نظرًا لحجم الخسائر الاقتصادية الناتجة عنها.

وفى التقرير التالى نتعرف على أبرز أسباب إصابة الماشية والرؤوس المحصنة بمرض الحمى القلاعية، فى النقاط التالية:

1- عدم الالتزام بتنفيذ برامج التحصين في مواعيدها المقررة.

2- عدم الانتظام في مدوامة تلقي اللقاح وفقًا للجدول الزمني الموضوع .

3- عدم الالتزام بالطرق المنصوص عليها في نقل اللقاح .

4- الأخطاء الناتجة عن عدم حفظ اللقاح بطريقة صحيحة.

5-الأخطاء الناتجة عن عدم الالتزام بتوقيت التحصين والتلقيح والذى يفضل أن يكون في الصباح الباكر .

6- الالتزام ببرامج التغذية الجيدة الموصى بها .

7- التسكين الجيد بأماكن ملائمة وصحية .

8- الالتزام بتنفيذ برنامج التحصين لكامل الحيوانات دون إهمال أي فرد منها .

9- تحصين كامل القطيع في نفس التوقيت .

10- الإصابة بسلالة جديدة لا يغطيها التحصين.