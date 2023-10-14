اليوم السابع
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تجديد حبس متهم باستغلال الأطفال فى التسول بالسيدة عائشة 15 يوماً

السبت، 14 أكتوبر 2023 09:04 م
تجديد حبس متهم باستغلال الأطفال فى التسول بالسيدة عائشة 15 يوماً حبس- أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم في منطقة السيدة عائشة. 
 
وطالبت النيابة بكشف سابقة جرائم المتهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الاتجار بالبشر .
 
وكشفت التحقيقات، قيام (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة القاهرة)  باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، في منطقة السيدة عائشة بالقاهرة.
 
وأشارت التحقيقات إلى أنه تم ضبط المتهم، وبحوزته (سلاح أبيض- مبلغ مالى "حصيلة نشاطه الإجرامى") وبصحبته (3) أطفال أحداث، وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهم باستغلالهم فى التسول، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه. 
 
 
 
 
 
 






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