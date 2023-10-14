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تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بقضية "أحداث أبو النمرس" لـ 12 نوفمبر

السبت، 14 أكتوبر 2023 02:49 م
تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بقضية "أحداث أبو النمرس" لـ 12 نوفمبر محكمة - أرشيفية
كتب ــ إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بطرة تأجيل محاكمة متهم فى إعادة إجراءات محاكمته فى القضية رقم 3117، والمعروفة إعلامياً بأحداث أبو النمرس، لجلسة 12 نوفمبر للمرافعة.
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عمار وعضوية المستشارين رأفت زكي والدكتور على عمارة وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
 
وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة ، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.
 
 






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