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بايدن: نعمل مع مصر والأردن وإسرائيل لاستئناف إرسال المساعدات لقطاع غزة

السبت، 14 أكتوبر 2023 06:05 م
بايدن: نعمل مع مصر والأردن وإسرائيل لاستئناف إرسال المساعدات لقطاع غزة بايدن
كتب محمد جمال

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قال الرئيس الأمريكى جو بايدن إنه يعمل مع إسرائيل ومصر والأردن لاستئناف إرسال المساعدات وتخفيف الآثار الإنسانية لهجوم الفصائل الفلسطينية.
 
وأعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، يوم السبت، من خلال تغريدة على حسابه الرسمى على موقع أكس، تويتر سابقا، أن الولايات المتحدة تعمل مع حكومات مصر والأردن وإسرائيل ومع الأمم المتحدة لزيادة الدعم لتخفيف العواقب الإنسانية لهجوم الفصائل الفلسطينية.
 
وأضاف بايدن أن العمل مع الحكومات يهيئ الظروف اللازمة لاستئناف تدفق المساعدات، والدعوة إلى احترام قانون حقوق الإنسان خلال الحرب.






بايدن

مصر

الأردن

غزة

قصف غزة

فلسطين

طوفان الأقصى



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