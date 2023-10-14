انطلاق مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

انطلقت اليوم فعاليات مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية والتى أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بتوجيهات من القيادة السياسية لعدد من السلع الغذائية منها السكر والزيت والمكرونة والبيض والدواجن والفول والعدس والألبان ومنتجاتها من الجبن.