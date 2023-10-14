انطلاق مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بالإسكندرية

انطلقت اليوم فعاليات مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية والتى أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بتوجيهات من القيادة السياسية لعدد من السلع الغذائية منها السكر والزيت والمكرونة والبيض والدواجن والفول والعدس والألبان ومنتجاتها من الجبن.
وتنفيذا لتعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس أحمد ابراهيم وكيل الوزارة بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالإسكندرية حيث تم الاتفاق من خلال الغرفة التجارية مع فروع أكبر 6 سلاسل تجارية بالإسكندرية على ضخ السلع الغذائية فى أماكن خاصة بالمبادرة داخل هذه الفروع و معلن عليها أسعار المبادرة بعد التخفيض
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