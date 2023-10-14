اليونيسف تدعو لوقف إطلاق النار فى غزة.. وتؤكد: لا يوجد أى طريق للخروج الأمن

الأمير نصرى

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل لها إن منظمة اليونيسف أفادت بأنه لايوجد أى طريق للخروج من غزة بالنسبة للمدنيين، وتدعو لوقف فورى لإطلاق النار فى غزة.