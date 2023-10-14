اليوم السابع
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السبت، 14 أكتوبر 2023 08:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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اليونيسف تدعو لوقف إطلاق النار فى غزة.. وتؤكد: لا يوجد أى طريق للخروج الأمن

السبت، 14 أكتوبر 2023 07:08 م
اليونيسف تدعو لوقف إطلاق النار فى غزة.. وتؤكد: لا يوجد أى طريق للخروج الأمن يونيسف تؤكد عدم وجود طريق لخروج المدنيين من غزة
الأمير نصرى

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل لها إن منظمة اليونيسف أفادت بأنه لايوجد أى طريق للخروج من غزة بالنسبة للمدنيين، وتدعو لوقف فورى لإطلاق النار فى غزة.






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