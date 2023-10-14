اليونيسف تدعو لوقف إطلاق النار فى غزة.. وتؤكد: لا يوجد أى طريق للخروج الأمن

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل لها إن منظمة اليونيسف أفادت بأنه لايوجد أى طريق للخروج من غزة بالنسبة للمدنيين، وتدعو لوقف فورى لإطلاق النار فى غزة.
اليونيسف تدعو لوقف إطلاق النار فى غزة.. وتؤكد: لا يوجد أى طريق للخروج الأمنالسبت، 14 أكتوبر 2023 07:08 م
يونيسف تؤكد عدم وجود طريق لخروج المدنيين من غزة
الأمير نصرى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
"حقوق النواب": نرفض ازدواجية المعايير الدولية فى حقوق الإنسان بقضية فلسطينالسبت، 14 أكتوبر 2023 06:18 م
عضو التحالف الوطنى: القيادة السياسية حريصة على توفير الدعم للأشقاء فى فلسطينالسبت، 14 أكتوبر 2023 06:00 م
وزير خارجية تركيا: السلام لن يتحقق بالمنطقة إلا بعد إبرامه بين فلسطين وإسرائيلالسبت، 14 أكتوبر 2023 05:34 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة