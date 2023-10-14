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الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن انتهاء فترة الترشح للانتخابات الرئاسية رسميا

السبت، 14 أكتوبر 2023 02:11 م
الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن انتهاء فترة الترشح للانتخابات الرئاسية رسميا المستشار أحمد بندارى-أرشيفية
كتب ـ إبراهيم قاسم –أمنية الموجى

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قال المستشار أحمد بندارى المدير التنفيذى للهيئة الوطنية، ورئيس لجنة تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية، إن اللجنة بدات عملها اعتبارا من يوم 5 أكتوبر، وانتهى عملها اليوم.
 
وتلقت أول طلب الترشح من المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي يوم 7 أكتوبر بينما تقدم فريد زهران بأوراقه يوم 8 أكتوبر وتقدم المرشح عبد السند يمامة يوم 9 أكتوبر والمرشح حازم عمر يوم 13 أكتوبر.
 
وأنهى المستشار أحمد بندارى الاجتماع العاشر للجنة تلقى طلبات الترشح والذى لم يشهد تقدم أي مرشحين جدد سوي الأربعة مرشحين الذين تقدموا خلال العشرة أيام الماضية.
 
وتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات 4 مرشحين منذ فتح باب الترشح فى 5 أكتوبر حتى 14 أكتوبر بأوراق ترشحهم فى الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس الحزب الشعب الجمهورية.
 
وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات بعد غد الإثنين القائمة المبدئية لاسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية وأعداد المزكين أو المؤيدين لهم.
 
جدير بالذكر، أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت الجدول الزمني بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذي تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة عشرة أيام تنتهي في 14 أكتوبر، على أن تجري عملية الاقتراع للمصريين في الخارج ايام 1و2و3 ديسمبر بالداخل ايام 10و11و12 ديسمبر.
 
 
 
 






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